Juventus Cagliari 2-1, i bianconeri rischiano ma Yildiz rimonta con due gol: il resoconto del match

Juventus Cagliari, i bianconeri di Spalletti tornano alla vittoria e lo fanno di rimonta. Yildiz risponde con due gol alla rete di Esposito

La Juventus scaccia via i brutti pensieri post-Champions League e conferma il suo momento positivo vincendo 2-1 allo Stadium contro il Cagliari. La vittoria non è stata scontata: i bianconeri sono stati costretti a rimontare, un’impresa resa possibile dalla prestazione superlativa del giovane talento, Kenan Yildiz. Il successo permette alla Juventus di tornare a vincere tra le mura amiche e, soprattutto, di salire a quota 23 punti, posizionandosi a un solo punto dal quarto posto, attualmente occupato da Inter, Bologna e Como.

La partita si è infiammata subito dopo la mezz’ora: al gol di Sebastiano Esposito, giunto dopo un’azione di Palestra su Kostic che ha ammutolito lo Stadium e suscitato fischi, ha risposto in modo letale proprio Kenan Yildiz, che in appena un minuto ha pareggiato i conti. Ma il giovane non si è accontentato: verso la fine del primo tempo, il suo secondo gol, fulminando Caprile, ha completato il sorpasso, portando la squadra in vantaggio per 2-1.

Juventus Cagliari 2-1: Secondo Tempo di Amministrazione e Occasioni Perse

Il secondo tempo è stato all’insegna dell’amministrazione e del controllo da parte della Juventus. Sebbene il Cagliari abbia provato a replicare con lo squillo del subentrato Idrissi, i bianconeri hanno gestito il vantaggio, creando anche diverse opportunità per il tris. In particolare, Jonathan David ha apparecchiato un’occasione monumentale per Conceicao, che però ha peccato di precisione e l’ha sprecata. Anche Koopmeiners e lo stesso Yildiz hanno cercato nuovamente la porta, ma il 2-1 è rimasto blindato fino al triplice fischio. La determinazione e la costanza della Juventus hanno assicurato tre punti fondamentali, un risultato che porta sollievo anche al CT Spalletti.