Juve Udinese 2-0: David e Locatelli su rigore portano i bianconeri ai quarti di Coppa Italia

Ascolti DAZN in Serie A: oltre 6.3 milioni di spettatori per la 13ª giornata, Roma-Napoli segna il record

Chukwueze Milan, doppietta show contro il City: il nigeriano "on fire" rilancia il Diavolo verso l'incasso da 30 milioni

Statistiche Lazio Milan, il bilancio tra Sarri e Allegri è impietoso: il mister rossonero domina nei precedenti e nella Coppa Italia

Lazio Milan, i numeri della Coppa Italia: biancocelesti a caccia dell'ottavo sigillo, rossoneri con il tabù delle finali perse

Juve Udinese 2-0: David e Locatelli su rigore portano i bianconeri ai quarti di Coppa Italia

14 minuti ago

David

Juve Udinese 2-0: i bianconeri di Spalletti liquidano i friulani grazie alle reti di David e Locatelli su rigore e volano ai quarti di finale di Coppa Italia

La Juve liquida senza troppi problemi l’Udinese e approda ai quarti di finale di Coppa Italia. All’Allianz Stadium i bianconeri si sono imposti per 2-0 contro i friulani, gestendo la partita con solidità e pragmaticità. A sbloccare il risultato nel primo tempo è stato David (a cui poi è stato annullato un gol per fuorigioco), confermando il suo momento positivo. La rete della sicurezza è arrivata nel secondo tempo su rigore, trasformato da Locatelli, subentrato a Gatti.

Il difensore ha accusato un problema al ginocchio che ora preoccupa lo staff tecnico, l’unica ombra della serata. Nel finale di partita è stato annullato un gol anche a Openda per fuorigioco, ma la vittoria e il passaggio del turno per i bianconeri non sono mai stati in discussione.

