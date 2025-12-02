Jovic e la sua nuova vita all’AEK Atene. Prestazioni super per l’ex attaccante del Milan: i numeri

Jovic è un rimpianto? L’ex attaccante del Milan sta sorprendendo tutti all’AEK Atene. Ecco i suoi numeri

Luka Jovic è tornato a fare la voce grossa. Il centravanti serbo, a 27 anni e alla sua “terza o forse quarta vita calcistica”, è stato l’unico e grande protagonista del derby di Atene tra il suo AEK Atene e il Panathinaikos. All’Apostolos Nikolaidis Stadium, la stella di Jovic è tornata a brillare con una tripletta spettacolare, un colpo di coda che ha caratterizzato sporadicamente anche le sue precedenti esperienze con Fiorentina e Milan. Con una doppietta nel primo tempo e un rigore nei minuti di recupero, il serbo ha aggiustato un bottino che, in un inizio di stagione complicato, era fermo a una sola marcatura in campionato. Ora vanta 7 goal e 1 assist in 18 presenze totali.

Questo exploit arriva pochi giorni dopo il suo ritorno vincente al Franchi in Conference League, un segnale di rilancio imminente.

Jovic e una Carriera con Alti e Bassi: Dal Real Madrid alla Grecia

L’attuale successo in Grecia segna un nuovo capitolo dopo diverse stagioni deludenti seguite al periodo d’oro con l’Eintracht Francoforte, che gli valse la chiamata del Real Madrid per circa 60 milioni di euro. Sia al Bernabeu che, successivamente, alla Fiorentina (13 goal in 50 presenze) e al Milan (9 reti in 30 match nel primo anno), Jovic non ha mai mantenuto le aspettative. L’esperienza in rossonero, conclusasi a parametro zero in estate con l’ultima, forse unica, vera scintilla di una doppietta contro l’Inter in Coppa Italia, ha lasciato il posto al giallo e nero dell’AEK. Con la vittoria nel derby, la sua nuova squadra è terza in campionato, a un soffio dalla vetta, un contesto ideale per il serbo per far pace con il suo destino.

