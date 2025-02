Condividi via email

Joao Felix Milan, c’è distanza con il Chelsea: l’affare, al momento, è bloccato perché non c’è l’accordo economico

Come riporta il giornalista Luca Bianchin, l’affare Joao Felix Milan appare, al momento, bloccato. C’è distanza tra i rossoneri e il Chelsea sugli accordi economici del prestito. Il portoghese ha già dato il suo ok per il trasferimento a Milano.