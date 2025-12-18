Jashari alla Gazzetta dello Sport: «Infortunio alle spalle, ora voglio il Napoli e imparo da Modric. Sullo scudetto…»

Jashari, centrocampista del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista della sfida in Supercoppa Italiana contro il Napoli

Sulle colonne de «La Gazzetta dello Sport», Ardon Jashari si racconta a cuore aperto. Il centrocampista svizzero, arrivato in estate dal Bruges dopo una lunga trattativa, analizza il suo difficile inizio in rossonero segnato da un grave infortunio e l’emozione di condividere lo spogliatoio con leggende del calibro di Luka Modric.

Il ritorno dopo il crac al perone

Jashari, come si sente adesso? «Mi sento molto molto bene e l’infortunio fa parte del passato. Negli ultimi due mesi ho lavorato molto in allenamento e non ho avuto mai problemi. Neppure nell’amichevole giocata durante la sosta per le nazionali o in Coppa Italia contro la Lazio. La gamba non mi dà più fastidio e sono felice di questo».

L’infortunio in allenamento il 27 agosto non ci voleva. «Onestamente, dopo un’estate nella quale la trattativa per il mio arrivo al Milan era stata lunga, avere un problema del genere non è stato il massimo. Lavoravo da tre settimane con la squadra, stavo crescendo e credo che chiunque al posto mio non sarebbe stato felice. Sfortuna… Nel calcio capita. Volevo essere in campo per aiutare la squadra e far felici i tifosi, ma non è stato possibile. Nella vita però tutto ha una ragione: vuol dire che doveva esserci anche questo stop nel mio viaggio qui al Milan».

Chi l’ha aiutata di più? «Tutti al Milan mi hanno scritto e mi hanno fatto sentire importante: i compagni, lo staff, l’allenatore, i dirigenti… I primi tre giorni sono stati difficili dal punto di vista mentale, ma dopo ho avuto la possibilità di andare a trascorrere qualche settimana con la mia famiglia, a Zug. Con un osso rotto non potevo allenarmi e trascorrere un po’ di tempo con i miei genitori e i miei amici, senza però dimenticarmi di fare la fisioterapia mi ha aiutato: non ho pensato molto all’infortunio e mi sono rasserenato».

A scuola dai campioni: Modric e Rabiot

Si allena e gioca con Modric. Cosa impara da lui? «Giocare con lui è incredibile per tutti, non solo per me. Io occupo la sua stessa posizione e posso imparare molto: ha caratteristiche tecniche eccezionali, ma anche una personalità super che mostra anche nel modo in cui si approccia con i ragazzi. Alla sua età chi ricopre il suo ruolo di solito si è già ritirato, mentre lui lavora tutti i giorni con impegno, ambizioni, motivazioni e disciplina. Ha una mentalità vincente incredibile».

E da Rabiot? «Rabiot fin dal primo giorno ha avuto un grande impatto con la squadra ed è importante per il Milan. Per come “legge” la partita e per come gioca a calcio. Non puoi imitarlo perché ognuno ha le proprie qualità e caratteristiche fisiche, ma da campioni come lui e Modric puoi comunque prendere qualcosa e diventare più completo».

Il rapporto con Allegri

Che allenatore è Allegri? «Il mister è importante, ci sta sempre vicino. Avere uno come lui dà fiducia ai singoli e allo spogliatoio. Per i nostri successi è fondamentale: ha esperienza e ha lavorato con incredibili giocatori. Da uno come lui posso imparare molto».

Sa che Allegri era un centrocampista come lei? «Lo so, era un numero 10 e per questo dico che mi può aiutare tanto».

Verso la Supercoppa contro il Napoli

Cosa pensa del Napoli, avversario di stasera? «Non bisogna comparare la gara di Supercoppa con quella d’andata in campionato perché questo sarà un incontro a eliminazione diretta: chi vince va in finale… In Serie A invece, c’è tempo per rimediare a una sconfitta. Sarà tutto diverso e dovremo essere pronti. Il Napoli lo conosciamo bene: è forte e competitivo visto che ha vinto lo scorso campionato. Serviranno fiducia in noi stessi e il massimo impegno».

Un giocatore del Napoli che teme più degli altri? «Difficile dirlo. Il Napoli ha qualità in tutti i reparti, ma noi non dobbiamo pensare a chi è il più pericoloso: bisogna godersi la partita, dare il massimo e andare in finale. È un nostro obiettivo e per riuscirci dobbiamo far bene ciò che il mister ci chiede».

Sogni e Obiettivi

Ha coronato il sogno Milan. Qual è il prossimo? «Sognavo di essere dove sono, in un grande club. Tutti sanno quanto ho voluto il Milan. Il Bruges ha avuto tanti contatti con altre società, ma io avevo le idee chiare e mi vedevo solo con la maglia rossonera. Non mi piace parlare di obiettivi da raggiungere: voglio divertirmi, dare il meglio di me e aiutare questa grande squadra che ho l’onore di rappresentare».

Quanto le manca la Champions? «Tanto perché è la competizione più bella in Europa. Il nostro obiettivo è giocarla il prossimo anno e lavoriamo duro per questo».

E lo scudetto? «No, è troppo presto per parlarne. Andiamo avanti gara dopo gara e alla fine vedremo dove saremo».