Allegri Milan, la gestione futura di Jashari. Ecco il piano per lo svizzero. Segui le ultimissime sui rossoneri

La gestione delle energie è il tema centrale in casa Milan alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore dei rossoneri, ha espresso in conferenza stampa a Milanello una filosofia chiara e inequivocabile: la partita più vicina è l’unica che conta. Il tecnico toscano, noto per il suo pragmatismo, ha messo in luce la necessità di concentrarsi sui tre punti in campionato prima di pensare agli impegni europei infrasettimanali.

Le domande dei giornalisti si sono focalizzate sul potenziale turnover e sui recuperi cruciali come quello di Santiago Gimenez, il giovane attaccante che potrebbe dare man forte al reparto offensivo.

Jashari e il Centrocampo: Chi Gioca Contro il Sassuolo?

Riguardo ai possibili cambi a centrocampo e alla condizione di Medon Jashari, il centrocampista che si sta riprendendo dall’infortunio, Allegri ha confermato i progressi del giocatore. “Jashari è cresciuto molto dall’infortunio”, ha osservato il mister.

Tuttavia, l’attenzione del tecnico livornese è rivolta esclusivamente al presente. L’imminente partita di giovedì – presumibilmente un impegno cruciale in coppa – e l’eventuale finale non devono distogliere i rossoneri dal campionato.

La Regola di Allegri: Prima il Sassuolo, Poi la Coppa

Allegri ha ribadito con forza la sua strategia di una partita alla volta, un approccio che mira a massimizzare i risultati senza compromettere la salute dei giocatori.

“Pensare alla partita di giovedì e poi l’eventuale finale… Qual è la partita più vicina? Domani. E domani bisognerà cercare di fare i tre punti.”

Questa linea guida è fondamentale in un periodo così intenso. Soltanto dopo la gara contro il Sassuolo si potrà fare un bilancio delle condizioni fisiche della rosa. “Poi dopo la partita di domani bisogna vedere chi sono i vivi, i morti e i feriti. E poi farò le scelte per giovedì.” Una dichiarazione colorita, ma che sottolinea l’importanza di evitare infortuni o un eccessivo affaticamento.

Questo metodo di lavoro è pienamente condiviso da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Diavolo. L’ex dirigente della Lazio, infatti, è impegnato nel monitoraggio costante della condizione atletica della squadra, supportando le scelte di Allegri per garantire che il Milan arrivi al meglio a tutti gli appuntamenti della stagione. La vittoria contro il Sassuoloè il primo step obbligato per non perdere terreno in classifica.