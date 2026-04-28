Jashari Milan, è la sua occasione! L’infortunio di Modric spalanca le porte al centrocampista svizzero che ora deve conquistare la fiducia di Allegri

Il finale di stagione del Milan potrebbe rappresentare il momento della svolta per Jashari. Il centrocampista svizzero, fin qui utilizzato con il contagocce, avrà con ogni probabilità maggiore spazio nelle ultime quattro giornate di campionato dopo il brutto infortunio di Luka Modric, che si è procurato la frattura dello zigomo in seguito a un contrasto con Manuel Locatelli durante Milan-Juventus.

L’assenza del fuoriclasse croato costringe Massimiliano Allegri a rivedere gli equilibri della mediana rossonera. In questo scenario, le caratteristiche di Jashari possono tornare particolarmente utili: qualità nella gestione del pallone, capacità di impostare l’azione e visione di gioco da regista, con il solo Ricci a “importunare” la presenza dell’ex Brugge dal primo minuto nelle prossime uscite.

La sua staigone

A non aiutare nelle gerarchie per un posto da titolare è stato anche il rendimento stagionale del centrocampista finora limitato nei numeri e nelle opportunità. Jashari ha collezionato appena 14 presenze ufficiali, con un solo assist, servito a Rafael Leao nel pareggio casalingo contro il Como.

Un bottino modesto, influenzato anche dalla forte concorrenza interna. In mezzo al campo, infatti, il Milan ha potuto contare su profili di spessore come Adrien Rabiot e lo stesso Modric, oltre a giocatori come Youssouf Fofana e Samuele Ricci, ritenuti spesso più duttili nelle diverse interpretazioni tattiche richieste da Allegri.

Occasione da sfruttare

Adesso, però, il quadro cambia. Con il campionato agli sgoccioli, l’infortunio di Modric e un posto da difendere in zona europea, ma quasi certo, Jashari potrà avere la sua possibilità di dimostrare il proprio valore in un momento delicato della stagione.

Per entrare davvero nel radar di Allegri, non solo per questo finale ma anche in vista della prossima annata, serviranno prestazioni convincenti e le prossime settimane possono diventare decisive per il suo futuro in rossonero.

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