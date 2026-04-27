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Infortunio Modric, i tempi di recupero per il croato dopo l’operazione: stagione finita

Published

1 ora ago

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Modrid in campo con la maglia del Milan

Infortunio Modric, i tempi di recupero per il croato dopo l’operazione: stagione finita. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il finale di stagione del Milan subisce una brutta notizia: attraverso un comunicato ufficiale, il club ha annunciato che Luka Modrić è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano. L’operazione si è resa necessaria per ridurre una frattura complessa pluriframmentaria dell’osso zigomatico sinistro, rimediata durante l’ultimo impegno agonistico.

Intervento riuscito, ma tempi lunghi per il recupero

L’intervento è perfettamente riuscito. Tuttavia, la gravità del trauma osseo impone uno stop forzato piuttosto lungo. Per questo tipo di infortunio, lo staff medico dei rossoneri stima tempi di recupero che oscillano tra le 6 e le 8 settimane. Sebbene esista la possibilità di un rientro anticipato grazie all’ausilio di una maschera protettiva facciale in carbonio, la prudenza resta massima. Ciò significa che, con il campionato ormai agli sgoccioli, la stagione del fuoriclasse croato con la maglia del Diavolo può considerarsi ufficialmente conclusa.

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