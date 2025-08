Jashari Milan, il Brugge fissa il prezzo! E adesso Tare… Le ultime. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Il Milan ha messo nel mirino Arijon Jashari, il talentuoso centrocampista svizzero classe 2002 del Bruges. Tuttavia, la trattativa per portare il giovane talento a San Siro si sta rivelando più complicata del previsto. Secondo quanto riportato da Marco Conterio di TuttoMercatoWeb, il club belga ha fissato un prezzo di almeno 41 milioni di euro e non sembra intenzionato a fare sconti.

Questa cifra, già di per sé molto elevata, è stata comunicata ai rossoneri in un contesto di crescente interesse per il giocatore. Il Bruges ha infatti ricevuto un’offerta ufficiale da NEOM, un club saudita, che ha messo sul piatto proprio i 41 milioni richiesti. Questo scenario ha rafforzato la posizione del club belga, che ha anche informato Jashari della valutazione del suo cartellino. Di fatto, se il giocatore dovesse preferire un’altra destinazione, come quella meneghina, dovrebbe portare un’offerta non inferiore a quella già pervenuta.

Questa situazione mette in una posizione difficile il Diavolo, che sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del neotecnico Massimiliano Allegri sta cercando di costruire una rosa competitiva. Il centrocampo è un reparto che necessita di rinforzi, e Jashari era visto come un profilo ideale per un progetto a lungo termine. La sua versatilità, la visione di gioco e la capacità di impostare l’azione lo rendono un obiettivo molto ambito.

L’offerta del club saudita cambia le carte in tavola. Se in un primo momento si pensava che il Milan potesse chiudere l’operazione con una cifra inferiore, magari intorno ai 30-35 milioni, ora il prezzo è stato fissato in modo inequivocabile. Il club di Via Aldo Rossi dovrà valutare se vale la pena fare un ulteriore sforzo economico per accaparrarsi il centrocampista o se virare su altri obiettivi. La strategia del mercato rossonero è ora a un bivio: cedere alla richiesta del Bruges o cercare alternative più abbordabili.

In attesa di sviluppi, la pista che porta Jashari a Milanello si fa più tortuosa, con l’Arabia Saudita che, ancora una volta, si conferma un attore sempre più rilevante sul mercato internazionale. Il destino del giovane svizzero è appeso a un filo, tra la possibilità di vestire la maglia rossonera e il richiamo, economicamente molto allettante, della Saudi Pro League.