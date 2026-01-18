Jashari a Dazn: «Contento di aver giocato da titolare. Sulla mia posizione in campo vi spiego questo…»

Jashari, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Milan e Lecce

Ardon Jashari, alla conclusione di Milan-Lecce, match valevole per 21esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sulla prestazione: «Sono molto felice di aver giocato da titolare, ma l’importante erano i tre punti. Sono contento per Fullkrug e soprattutto per la squadra».

Sulla posizione in campo: «Oggi ho giocato come numero 6 ma in carriera ho giocato anche come numero 8. L’importante è ciò che vuole il mister. Ho cercato di capire cosa voleva da me, ma ripeto: la cosa importane è la squadra, giocare bene insieme e che capiscano quali sono le mie caratteristiche. Alla fine è il mister a decidere».

Sul rapporto con Modric: «Penso che è un onore giocare con giocatori del genere. In campo è eccezionale, è importante per la squadra. Spero di giocare al suo fianco, ma è una persona incredibile. Sul lato calcistico non c’è bisogno di dire altro di lui».