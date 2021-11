Italia U21: gli occhi del mercato sugli azzurrini in campo contro la Romania

In occasione della partita amichevole che si sta svolgendo tra Italia U21 e Romani, sugli spalti tanti osservatori di mercato anche del Milan

Gli occhi del mercato. l’Italia Under21 è adesso in campo contro la Romania per una sfida amichevole (sotto di un gol all’intervallo) a Frosinone e sugli spalti ci sono tanti uomini mercato che stanno prendendo appunti.

Non mancano i talenti ‘chiacchierati’, su tutti Lucca, che parte dalla panchina, ma anche altri giocatori che piacciono alle big, da Scalvini a Ricci, da Cancellieri a Parisi fino ai tanti di proprietà della Juventus come Fagioli, Ricci, Rovella, potenziali uomini mercato come Bellanova, Cortinovis, Cambiaso e non solo.

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, non mancano gli osservatori sugli spalti: Milan, Tottenham, Atletico Madrid, Benevento, sono solo alcune delle società presenti alla gara.