Italia U17: due rossoneri convocati per le sfide contro la Turchia

Il selezionatore Bernardo Corradi ha diramato la lista dei convocati per le prossime sfide dell’Italia U17, presenti due rossoneri

Il 22 (alle 14.30) e il 24 febbraio (alle 11.30) le due amichevoli dell’ Italia U17 contro la Turchia, ultimi test prima di affrontare la seconda fase delle qualificazioni europee in programma nella provincia di Siena dal 23 al 29 marzo. Bernardo Corradi ha convocato 24 giocatori, tutti nati nel 2005, che inizieranno il raduno lunedì 21 febbraio a Siena per poi concluderlo, al termine del secondo match, giovedì 24 febbraio. Tra gli Azzurrini, due le prime chiamate in questa Nazionale: si tratta di Riccardo De Zen, difensore del Cittadella e di Diego Ripani, centrocampista della Juventus.

Portieri: Francesco Borriello (Parma), Paolo Raimondi (Inter);

Difensori: Michele Casali (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Werder Bremen), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni D’aprile (Torino), Riccardo De Zen (Cittadella), Saverio Domanico (Juventus), Alessandro Milani (Lazio), Alessio Piantedosi (Milan), Nicolò Serra (Torino);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Leonardo Graziani (Roma), Lipani Luca (Genoa), Marco Oliva (Lazio), Fabio Parravicini (Spal), Daniele Quieto (Inter), Diego Ripani (Juventus), Antonio Troise (Lazio);

Attaccanti: Alessandro Bolzan (Roma), Valentin Carboni (Inter), Giacomo Marconi (Parma), Alessio Vacca (Juventus).