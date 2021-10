Dopo i fischi di ieri sera nei suoi confronti durante la semifinale di Nations League tra Italia e Spagna, Donnarumma risponde sui social

I tifosi non perdonao. Durante la semifinale di Nations League, poi persa dall’Italia contro la Spagna, Gianluigi Donnarumma è stato preso di mira dai suoi ex tifosi a San Siro, che lo hanno fischiato ad ogni occasione utile, non perdondogli di la mancata riconoscenza nei confronti del Milan preferendo il passaggio al Psg.

Proprio il portiere della Nazionale ha ‘risposto’ a quei fischi con un messaggio pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram: «Non è andata come volevamo, ma ce l’abbiamo messa tutta. Lo spirito e l’impegno sono quelli che sempre ci accompagnano quando indossiamo i colori del nostro Paese. A testa alta verso i prossimi obiettivi».