Italia Norvegia, Cassano ne è certo: con Gattuso gli Azzurri andranno al Mondiale. Ecco spiegato il perché

Italia Norvegia, Cassano non perde le speranze ed è convinto che gli Azzurri di Gattuso andranno al Mondiale. Ecco spiegato il motivo

Antonio Cassano ha commentato la netta sconfitta dell’Italia per 4-1 contro la Norvegia a San Siro, nell’ultima gara delle Qualificazioni al Mondiale 2026. Nonostante la disfatta che costringerà gli Azzurri ai playoff, l’ex attaccante ha ribadito con forza la sua fiducia incondizionata nel Commissario Tecnico Gennaro Gattuso.

Intervenuto a “Viva el Futbol”, Cassano ha investito Gattuso della piena responsabilità di guidare la squadra alla Coppa del Mondo: “Sono convinto che allenatore migliore di Rino non ci sia per portarci al Mondiale. E andremo al Mondiale.” Cassano ha espresso la certezza che il CT troverà il modo di qualificare la squadra, pur ammettendo di non conoscerne i metodi: “Lui sa come farlo. Come farà? Non lo so. Ma ho la sensazione che ce la farà.” Questa fiducia è radicata nel supporto del gruppo: “I ragazzi lo seguono, hanno fiducia in lui. Ed il lavoro fatto fino a questo momento è eccezionale.”

Italia Norvegia, Cassano commenta così la sconfitta contro la Norvegia

Tuttavia, Cassano non ha risparmiato critiche all’analisi pre-partita. Ha ironizzato sulle aspettative di chi vedeva la Norvegia come un avversario debole (“venuta a Milano in ciabatte”), prontamente smentite dal campo. Secondo l’ex fantasista, la Norvegia ha dimostrato di essere superiore all’Italia: “La stessa Norvegia ci ha detto sul campo che è più forte di noi.” Cassano si spinge oltre, affermando la superiorità della squadra scandinava anche senza la sua stella principale in campo, citando l’assenza di Odegaard, Nusa e Sorloth. In sintesi, pur criticando la qualità attuale della squadra, Cassano scommette al 100% sulla tempra di Gattuso per raggiungere l’obiettivo Mondiale.