Adani Haaland, ecco la spiegazione. La frase virale durante Italia Norvegia e il confronto con Pio Esposito

Adani Haaland, quella frase andata subito virale e la spiegazione. Parla così il telecronista della Rai sull’episodio durante Italia Norvegia

L’ex difensore e commentatore Daniele Adani è intervenuto per chiarire le polemiche suscitate dal suo commento fatto in diretta durante Italia-Norvegia. La frase incriminata, “Ora lo conosci, Erling?“, è stata pronunciata dopo che Francesco Pio Esposito ha segnato il gol dell’1-0, richiamando le parole che Erling Haaland aveva rilasciato alla vigilia sull’attaccante dell’Inter.

Il commento di Adani è diventato virale in un contesto di ironia involontaria, dato che Haaland ha poi risposto sul campo segnando una doppietta che ha ribaltato il risultato (1-4).

Adani Haaland, ma ora lo conosce Pio Esposito?

A “Viva el Futbol”, Adani ha precisato la sua posizione, indirizzando il suo messaggio “ai più attenti, a quelli in malafede, distratti, invidiosi e anche a quelli che hanno colto perfettamente la narrativa di quel momento.” Ha sottolineato come la sua esclamazione fosse frutto di un’ironia centrata e legata esclusivamente al contesto specifico.

“Io non vado a sminuire Haaland di fronte a Pio,” ha specificato Adani. Il riferimento era diretto alla profezia auto-ironica dello stesso Haaland, che in conferenza stampa aveva detto: “Non lo conosco e questo probabilmente mi tornerà contro.” L’analista ha ribadito che, essendoci un gol di Esposito dopo appena dieci minuti, era suo dovere richiamare, con “ironia e rispetto,” l’episodio.

L’obiettivo di Adani non era sminuire il “miglior 9 al mondo,” che ha di fatto concluso la sua partita con due gol, bensì celebrare Pio Esposito, la cui rete era stata in un certo senso “chiamata” dal campione norvegese. La battuta, quindi, era intesa come un richiamo umoristico e immediato a una coincidenza pre-partita, e non come un attacco al valore del bomber del Manchester City.