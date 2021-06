Italia, non solo i giocatori: anche Mancini merita il suo voto

Italia, festa azzurra: anche per Mancini il voto che si merita ed è un giudizio assolutamente positivo, anzi eccellente

Italia, festa azzurra: anche per Mancini il voto che si merita ed è un giudizio assolutamente positivo, anzi eccellente. Gazzetta dello sport di questa mattina valuta l’operato del tecnico, le scelte iniziali e soprattutto quelle in corsa.

VOTO 8- Non solo Berardi e Spinazzola, l’otto va anche al tecnico: “Tanti eccellenti in campo, ma il top player che li ha resi “forti” è in panchina. Squadra che ha la cultura del gioco, dello spettacolo, della bellezza. Il resto verrà”.