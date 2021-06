Italia, festa azzurra: difficile trovare il migliore in campo ma bisogna farlo e allora lo scettro se lo aggiudica un attaccante

Italia, festa azzurra: difficile trovare il migliore in campo ma bisogna farlo e allora lo scettro se lo aggiudica un attaccante. Gazzetta dello sport di questa mattina apre ovviamente con un bel tappeto rosso per la bellissima squadra di Roberto Mancini: “Un’Italia da impazzire. Show azzurro e dominio totale. Tre goal ai turchi per Mancini. È subito festa”. E ancora: “La Nazionale entusiasma: ha sempre avuto in pugno il match. Dopo l’autogol di Demiral, le reti di Immobile e Insigne”.

BERARDI VOTO 8- Secondo la rosea è lui il migliore in campo anche se il voto è in condivisione con Spinazzola, mentre Chiellini, Immobile ed Insigne si devono “accontentare” di un 7,5. Berardi: “Ma che giocatore è diventato. Un tempo per rompere l’emozione, poi si

scatena. Non segna ma è nei tre gol. Concreto, verticale, incontrollabile”.