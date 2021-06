Italia, l’Olimpico ti fa bella: ecco i due dati che impressionano

L’Italia esordisce ad Euro2020 contro la Turchia all’Olimpico di Roma: i dati nello stadio azzurro sono da applausi

L’Italia inizia la sua avventura ad Euro2020 dall’Olimpico di Roma: sfida alla Turchia con tanti volti noti, una squadra ostica per il primo passo degli azzurri. A sostenere la squadra di Mancini i 15mila spettatori presenti all’Olimpico.

Proprio lo stadio di Roma potrebbe fornire un’ulteriore spinta: nell’impianto romano (tra Europei e Mondiali) gli azzurri non hanno mai perso (sei vittorie e due pareggi) e non hanno concesso gol in 7 delle 8 gare.

OptaJoe su Twitter: “8 – Italy have never lost at the Stadio Olimpico in a major tournament (World Cup and Euros combined – W6 D2). They also haven’t conceded a single goal in each of the last seven of those eight games. Stage. #EURO2020 #TURITA https://t.co/Z90vbIKVFD” / Twitter