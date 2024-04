Gabbia carica l’ambiente dopo la Juve: il post social è da brividi – FOTO

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha caricato l’ambiente dopo il pareggio contro la Juve: messaggio da brividi

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha voluto caricare l’ambiente sui propri profili social dopo il pareggio di ieri pomeriggio contro la Juve allo Stadium.

I rossoneri vogliono finire al meglio nelle ultime 4 giornate di campionato non solo per blindare la Champions ma anche per conferma il secondo posto che vale la Supercoppa Italiana.