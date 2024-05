Pioli Milan al passo d’addio. Anticipato l’INCONTRO per definire la separazione: i dettagli e le ultime novità

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul possibile nuovo allenatore del Milan concentrandosi però anche sul tecnico uscente: il raggiungimento dell’obiettivo Supercoppa potrebbe anticipare un incontro tra le parti che era in programma per la fine della stagione.

L’obiettivo di dirigenza e attuale allenatore è infatti quello di trovare un accordo per risolvere il contratto in scadenza nel 2025. Una mossa che consentirebbe alla società di risparmiare risorse preziose e a Pioli di liberarsi per un’altra panchina.