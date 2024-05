Calciomercato Milan, definito il futuro di Luka Romero: cosa accadrà dopo il prestito all’Almeria. I dettagli

Calciomercato.com ha fatto il punto sul futuro di Luka Romero, trequartista di proprietà del Milan che dopo i primi sei mesi in rossonero ha chiuso la stagione in prestito all’Almeria.

Stando a quanto si apprende l’argentino, che con l’Almeria ha realizzato 3 gol in 9 partite, al termine di questa stagione tornerà in rossonero in attesa che il suo futuro venga nuovamente definito.