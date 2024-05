Prestiti Milan 2023/24: De Ketelaere ne fa due alla Roma, Saelemaekers vola in Champions col suo Bologna. Tutti i dettagli

Tanti i calciatori in prestito dal Milan. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata.

Milan: i calciatori della prima squadra in prestito

De Ketelaere (Atalanta): si scatena nel posticipo della trentatreesima giornata di campionato realizzando una doppietta contro la Roma.

Saelemaekers (Bologna): entra in campo al minuto 56 della sfida che il suo Bologna ha vinto sul campo del Napoli conquistando un successo che permette ai rossoblu di tornare in Champions.

Romero (Almeria): lascia comunque il segno nella sfida che il suo Almeria ha perso sul campo del Real Betis realizzando il gol che ha fissato il punteggio sul definitivo 3-2.

Pellegrino (Salernitana): subentra al minuto 91 della sfida che la sua Salernitana ha pareggiato con orgoglio all’Allianz Stadium contro la Juventus.

Chaka Traoré (Palermo): resta in panchina nell’arco dell’intero match che il suo Palermo ha vinto in casa del Sudtirol per 1-0.

Krunic (Fenerbahce): non ha preso parte alla rotonda vittoria per 3-0 del suo Fenerbahce in casa contro il Kayserispor.

Colombo (Monza): il Monza sarà impegnato questa sera in casa della Fiorentina nel posticipo della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A.

Origi (Nottingham Forest): non ha preso parte alla sfida che il suo Nottingham Forest ha perso in casa contro il Chelsea per 3-2.

Ballo-Touré (Fulham): non convocato per il match che i suoi compagni hanno perso 4-0 in casa contro il Manchester City di Guardiola.

Daniel Maldini (Monza): il Monza sarà impegnato questa sera in casa della Fiorentina nel posticipo della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A.

Nasti (Bari): dopo i gol realizzati al Cosenza e al Cittadella nelle ultime due giornate, si interrompe la sua striscia positiva. Tuttavia il Bari conquista una preziosa vittoria: 2-0 in casa contro il Brescia.

Vasquez (Ascoli): sesta gara consecutiva da titolare, incassa una sola rete nell’ultimo turno di campionato contro il Pisa. Tuttavia l’Ascoli è matematicamente retrocesso in Serie C.