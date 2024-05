Sacchi sull'ultima di Pioli a San Siro: «Ha riportato lo scudetto, mi auguro che i tifosi...»

Sacchi sull’ultima di Pioli a San Siro in occasione di Milan-Salernitana: «Ha riportato lo scudetto, mi auguro che i tifosi…»

Sacchi è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare del Milan, anche e soprattutto in vista dell’ultimo impegno in campionato contro la Salernitana a San Siro. Le sue parole.

SACCHI – «Uno stadio di nuovo al fianco del club. Cori, bandiere e il pubblico che esulta, tutto, al gol del Milan. Sarà anche l’ultima partita di Pioli sulla panchina rossonera, mi auguro che i tifosi lo salutino con rispetto e riconoscenza. In questi anni ha fatto un ottimo lavoro, ha riportato lo scudetto sulle maglie del Milan e ha condotto la squadra alle semifinali di Champions. Merita solo applausi»