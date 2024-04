Fonseca Milan, piovono CONFERME sul tecnico! Il portoghese scala le gerarchie?

Fonseca-Milan, piovono conferme sull’interesse dei rossoneri per il tecnico ex Roma: il portoghese scala le gerarchie?

Come riferito da calciomercato.com, che cita Sky, piovono importanti conferme sull’interesse del Milan per Paulo Fonseca come possibile erede di Stefano Pioli.

L’attuale tecnico del Lille, in scadenza di contratto al termine della stagione, potrebbe superare al fotofinish Lopetegui dopo le proteste dei tifosi della giornata di ieri. Le prossime due settimane saranno molto importanti in questo senso: probabilmente a qualificazione Champions ottenuta matematicamente si entrerà nel vivo.