Calciomercato Milan, Behrami non ha dubbi: loro DUE a Milanello a giugno! Il consiglio a Ibrahimovic - Milan News 24

Calciomercato Milan, Valon Behrami, ex calciatore e opinionista, ha consigliato i rossoneri in vista dell’estate: le dichiarazioni

Ospite a DAZN, Valon Behrami ha consigliato così il calciomercato Milan della prossima estate:

PAROLE – «Chiunque arriva al Milan la panchina è molto calda. Le aspettative sono alte, il tasso tecnico della squadra non è vicino a quello dell’Inter, quindi è un lavoro complicato. Ci vuole coraggio da entrambe le parti, ci sono tante incognite. Mercato? Per me al Milan serve un attacco in grado di legare il gioco, come Zirkzee. Renato Veiga mi piace molto, gioca davanti alla difesa, non soffre la pressione, potrebbe giocare ovunque. E poi servirà un centrale di difesa, un’idea potrebbe essere Hermoso che è in scadenza con l’Atletico Madrid, anche se potrebbe essere troppo tardi ormai. Ovviamente il mercato è strettamente legato a chi sarà il nuovo allenatore».