Ugarte Milan, sale la CANDIDATURA del centrocampista! Ibrahimovic vuole prenderlo così

Ugarte-Milan, il centrocampista del PSG è il nome nuovo per il centrocampo rossonero della prossima stagione

Come riferito da calciomercato.com, il nome nuovo per il calciomercato Milan della prossima estate è quello di Ugarte, centrocampista del PSG che non ha trovato molto spazio in questa stagione con Luis Enrique.

La clausola rescissoria da 60 milioni di euro non spaventa Ibrahimovic che, con la sponda di Mendes, vuole strappare il calciatore al club francese con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Prossime settimane decisive.