Conte Milan, il tecnico insidia Pioli per la panchina del Napoli: spunta un TERZO nome DETTAGLI

Conte Milan, il tecnico insidia Pioli per la panchina del Napoli: spunta un TERZO nome. I DETTAGLI sul valzer delle panchine

Continuano le novità sugli allenatori della prossima stagione: Conte, seguito anche dal Milan, è voluto dal Napoli per cui resiste l’opzione Pioli ma anche Gasperini. Di seguito le parole di Alfredo Pedullà su X.

PAROLE – «Panchina Napoli: su Conte ad aprile eravamo andati da 10 a 50, situazione da seguire a maggior ragione ora dopo le ultime delusioni. Pioli tallona come un mese fa, Italiano aspetta una risposta entro mercoledì ma oggi è in stand-by. Come Gasperini che piace molto ma che fino al 22 è chiuso per… (finali di) coppe».