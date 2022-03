Italia, Mancini va verso la permanenza: respinta l’offerta dalla Premier

Roberto Mancini va verso la permanenza sulla panchina della Nazionale. Il ct ha respinto un’offerta proveniente dalla Premier

Come riferito dal Corriere della Sera, Roberto Mancini va verso la permanenza sulla panchina dell’Italia, come riferito anche dal suo entourage.

Il ct valuterà meglio la situazione in queste ore, ma la sua idea al momento sembra quella di non cambiare panchina. Respinta per questo la ricca offerta proveniente dal Newcastle.