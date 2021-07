Italia, Donnarumma: «Lukaku? Gli volevo dire che il rigore non c’era»

Gianluigi Donnarumma ha parlato dopo la vittoria contro il Belgio.

RAI – «Interminabile, non finiva più. Siamo un gruppo straordinario, questa squadra non molla niente e ce la meritiamo tutta. Pian piano verso il nostro obiettivo. Parate? Cerco di aiutare la squadra e dare sempre il massimo, sono emozionato è la mia prima competizione importante, spero di realizzare il sogno di tutti. Reazione dopo il rigore? Sicuramente il segreto è il gruppo, eravamo un po’ arrabbiati ma ci siamo calmati subito, non potevamo sprecare energie. Ce la giochiamo con tutti. Questa Italia è straordinaria».

SKY – «Lukaku? Gli volevo dire che non era rigore ma non mi ha risposto. Io dal 24 penso solo all’Italia, non mi hanno turbato le chiacchiere sul futuro».