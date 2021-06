Italia, contro la Turchia non c’è un peggiore ma solo un voto più basso, in una serata del genere non si può parlare di peggiore

Italia, contro la Turchia non c’è un peggiore ma solo un voto più basso, in una serata del genere non si può parlare di peggiore. Gazzetta dello sport identifica in Florenzi la prestazione più in difficoltà rispetto a quelle dei compagni. Non una bocciatura ma solo un voto più basso.

VOTO 6- “Terzo stopper- si legge- ma non ce n’è bisogno: quindi comincia ad affondare, anche se il primo Berardi è ancora emozionato. Uno scatto in più suggerisce forse il cambio”.