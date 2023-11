Inzaghi elogia Calhanoglu : «Quando l’ho visto giocare nel 4-2-3-1 del Milan ho pensato quanto fosse forte». Le parole del tecnico nerazzurro

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa di Hakan Calhanoglu . Ecco le parole del tecnico nerazzurro sull’ex Milan:

«Sta avendo un grandissimo percorso la prima volta che l’ho visto giocare davvero e ho pensato quanto fosse forte era in un 4-2-3-1 nel Milan, io allenavo la Lazio e lui faceva l’esterno d’attacco. Mi fece pensare che era tanto forte, poi negli anni lo abbiamo preso per fare la mezzala: l’anno scorso c’è stata queste esigenza e lo abbiamo provato da regista. A parere mio ci poteva giocare, lo ha fatto per un periodo prolungato e mi ha dato tantissime certezze: gli piace tantissimo giocare lì»