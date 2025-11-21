Connect with us

Inter Milan, Tardelli punta sull'esperienza di Allegri e le idee di Chivu: la sua analisi sul derby

Inter Milan e il parere di Ivano Bordon. Chivu sorprende, ma i rossoneri hanno un vantaggio: ecco quale

Bergomi parla così di Maldini. Una leggenda del calcio che... più perso che vinto. Le parole dell'ex nerazzurro

Inter Milan, Bergomi presenta il derby: tra le scelte di Chivu, Bisseck e... le mosse di Allegri. Le parole dell'ex nerazzurro

Inter Milan, per Orlando non ci sarà alcun pareggio. L'analisi e il pronostico dell'ex calciatore

Inter Milan, Tardelli parla così del derby di campionato: dalle doti di Allegri alle idee di Chivu. L’analisi della stracittadina

Con il ritorno della Serie A e l’avvicinarsi del Derby di Milano di domenica sera, le analisi si concentrano inevitabilmente sulla sfida tattica. Marco Tardelli, ex centrocampista e Campione del Mondo 1982, ha offerto la sua opinione tra le colonne de La Stampa, focalizzandosi in particolare sullo scontro tra i due tecnici, Cristian Chivu e Massimiliano Allegri.

Tardelli ha messo in risalto il confronto generazionale in panchina. Ha elogiato in particolare Allegri, definendolo un allenatore di “grande esperienza”, capace di plasmare il Milan in una squadra estremamente solida. La sua mano è evidente: il Milan “ha imparato a proteggersi con una delle migliori difese in Europa”. A rendere la squadra rossonera una corazzata hanno contribuito in modo determinante gli arrivi di Rabiot e Modric, oltre alla definitiva “consacrazione di Pulisic come leader d’attacco”.

Inter Milan, Tardelli tra la difesa rossonera e… Leao

Riguardo al lavoro svolto dai due allenatori in questi mesi, Tardelli vede la firma inconfondibile di Allegri: “Si vede molto bene il lavoro di Max Allegri: difesa solida, centrocampo di grande qualità e se Leao trovasse continuità sarebbe un Milan irresistibile”.

Sul fronte nerazzurro, l’ex CT ha speso parole positive per l’approccio di Chivu: pur essendo un allenatore “senza grande esperienza”, ha dimostrato “di essere all’altezza della situazione”. L’intelligenza e l’umiltà di Chivu sono emerse nel momento in cui ha deciso di non stravolgere il lavoro precedente, evitando di “far dimenticare Simone Inzaghi e il suo tipo di gioco”, assicurando così la continuità alla squadra in vista del Derby.

