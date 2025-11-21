Inter Milan, Bergomi presenta il derby: tra le scelte di Chivu, Bisseck e... le mosse di Allegri. Le parole dell'ex nerazzurro

Inter Milan, Bergomi analizza così il derby di campionato. Dalle possibili scelte di Chivu alle contromosse di Allegri. Le parole dell’ex nerazzurro

Beppe Bergomi, in collegamento con Sky Sport, ha condiviso il suo punto di vista in vista di Inter-Milan, ricordando l’atmosfera unica della stracittadina, un match che nella sua carriera ha giocato ben 44 volte. “Vincere o perdere un derby cambiava la settimana e anche un mese. Un po’ la soffrivo, la tensione era tanta,” ha raccontato l’ex capitano nerazzurro.

Entrando nel merito della sfida tattica, Bergomi ha analizzato l’approccio dell’Inter, riconoscibile nel calcio di Chivu. Il tecnico, però, ha alzato “la linea difensiva e l’aggressione forte nel recupero palla alto”, una mossa che comporta dei rischi. L’Inter, pur riconoscibile, ha piccoli difetti: “Se attacca alta è difficile coprire tanto campo alle spalle… contro un Milan che fa della velocità e delle ripartenze un punto di forza”.

Inter Milan, Bergomi parla della scelta tra Acerbi e Bisseck e il ruolo di Rabiot

Il commentatore si è soffermato anche su un dubbio di formazione per la difesa nerazzurra: Acerbi o Bisseck? Il primo ha “esperienza e letture difensive”, il secondo è “più veloce e può coprire meglio in campo”. Per Bergomi, la combinazione di spensieratezza e velocità di Bisseck, unita all’esperienza di Acerbi, offre valide alternative.

Sponda Milan, Allegri ha dato un volto diverso alla squadra, rendendola solida e brava a leggere le partite. Giocatori come Pulisic e Leao sono letali in transizione. La chiave di volta sarà il possesso: se l’Inter dominerà, Dimarco dovrà rincorrere e perderà energia; se il pallino sarà del Milan, sarà un duello. La mossa decisiva di Allegri sarà “far fare la partita all’Inter” e puntare sulle ripartenze.

