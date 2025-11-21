Inter Milan, Rocchi parla così della designazione arbitrale per il derby. Sozza e non solo: le sue parole

Inter Milan, Rocchi e l’appello ai calciatori contro le simulazioni. Sul derby e la designazione di Sozza invece…

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale AIA, è intervenuto a Sky Sport 24 per tracciare un bilancio sull’operato degli arbitri in questa stagione di Serie A, toccando i temi più delicati come le simulazioni e l’uso del VAR.

Sulle simulazioni, Rocchi ha lanciato un appello diretto ai calciatori: “Ho chiesto di non accentuare situazioni che riguardano colpi eventuali al viso”. Ha spiegato che la rigidità nell’ammonire chi colpisce al volto nasce per proteggere i giocatori, ma se questa regola viene strumentalizzata per far ammonire un collega, si ritorce contro il sistema calcio stesso. “La simulazione è qualcosa che non viene tollerato da chiunque ami questo sport, contro il sistema… mi auguro che capiscano la delicatezza dell’argomento e che non ribaltino sempre il problema arbitrale”. Il designatore ha chiarito di preferire la prevenzione alla cura, invitando alla collaborazione.

Inter Milan, Rocchi sui correttivi del VAR e la fiducia nei giovani

Per quanto riguarda il VAR, Rocchi ha ammesso la necessità di migliorare: “Sul VAR abbiamo fatto qualche errore di troppo. Dobbiamo lavorarci di più”. Tuttavia, ha ribadito un concetto fondamentale: “Chi prende le decisioni in campo è l’arbitro”, sottolineando che la tecnologia non può sostituire l’autorità del direttore di gara.

Nonostante le criticità, l’ottimismo è legato alla crescita del vivaio: “La cosa positiva è che stiamo facendo crescere un gruppo di ragazzi, i giovani stanno facendo grandi partite anche sui campi di Serie A“. Infine, ha citato il derby di Torino, diretto dal giovane Zufferli, e la designazione di Sozza per il derby di Milano, superando il tabù della provenienza geografica, a dimostrazione che la qualità è l’unico criterio che conta.

