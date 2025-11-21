Inter Milan, Plastino parla così di Allegri. Una svolta tattica che ricorda... Galeone. Ecco le sue parole

Inter Milan, Plastino analizza così il derby di campionato. Su Allegri e Chivu, invece, spiega questo. Le parole del giornalista

In vista del cruciale Derby di domenica, il giornalista Michele Plastino, ospite negli studi di Sportitalia, ha analizzato il confronto tra i due allenatori, Massimiliano Allegri e Cristian Chivu, definendoli entrambi “grandi”, non soltanto come tecnici ma anche come personalità.

Plastino ha espresso grande stima per l’allenatore nerazzurro: “Chivu, che conosco personalmente, lo stimo molto ed è un allenatore che entra nella testa dei giocatori prima che sulle gambe o sulla tattica. Per cui certamente la preparerà bene”. L’approccio psicologico di Chivu viene visto come un punto di forza fondamentale per la gestione della squadra in una partita ad alta tensione come il Derby.

Inter Milan, Plastino parla di Allegri e ricorda Galeone

Il focus principale di Plastino si è spostato poi su Allegri, con un interessante parallelismo storico: “Allegri si è ricordato di essere un figlio di Galeone, che purtroppo non c’è più”. Il giornalista ha sottolineato la svolta tattica del tecnico del Milan, che sembra aver abbandonato il celebre “corto muso”.

“Non c’è più il famoso corto muso di Allegri,” ha affermato Plastino. Egli ha sempre invitato l’allenatore a imitare Galeone, “un allenatore che ha dato una svolta in Italia” e che è stato tra i primi a proporre un calcio propositivo e rivoluzionario. Il cambiamento è ora evidente: “Ho sempre invitato Allegri ad imitare Galeone. Quest’anno lo sta facendo”. L’attuale atteggiamento tattico di Allegri, più offensivo, è la grande novità in vista del Derby contro Chivu.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.