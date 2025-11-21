Inter Milan, è un derby pieno zeppo di sfide. Ma per gli attaccanti il migliore resta Shevchenko: ecco il motivo

Inter Milan, un derby che può decidere una stagione: tante sfide e il record imbattuto di Shevchenko. Ecco di quale parliamo

Domenica sera lo stadio Meazza sarà teatro del primo atto stagionale del Derby della Madonnina. L’incontro è fondamentale per la classifica: un successo permetterebbe all’Inter di spedire il Milan di Allegri a meno cinque punti, creando un primo significativo divario in vetta. Al contrario, una vittoria rossonera si tradurrebbe in un sorpasso, con il Milan che scavalcherebbe i rivali nerazzurri.

La sfida, che mette in palio non solo la supremazia cittadina ma potenzialmente anche la vetta della classifica, si preannuncia ricca di duelli di altissimo livello in ogni zona del campo. Dalle panchine alle aree di rigore, saranno tanti gli incroci che infiammeranno San Siro, tenendo il pubblico col fiato sospeso per novanta minuti.

Inter Milan, un derby da Sommer-Maignan al record di Shevchenko

I duelli inizieranno dalle porte, con i due “guardiani” Sommer e Maignan pronti a blindare le rispettive reti. A centrocampo, l’attenzione sarà catalizzata dallo scontro tra l’ex della sfida Calhanoglu e il fuoriclasse Modric. In attacco, gli uomini copertina sono i bomber Lautaro Martinez (con 9 reti nella stracittadina) e Leao (con 3 reti), i cui gol saranno determinanti per l’esito finale.

Questi protagonisti si sfideranno in un contesto storico che vede Andriy Shevchenko come il miglior marcatore del Derby della Madonnina con 14 reti, seguito da Giuseppe Meazza (13 totali). Una sfida totale, dunque, in cui l’Inter e il Milan si contenderanno molto più di tre punti.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

