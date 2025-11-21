Allenamento Milan, il freddo non ferma la preparazione in vista dell’Inter. Il programma della vigilia

Allenamento Milan, preparazione in condizioni invernali, non sono ammesse distrazioni. Il programma della vigilia

L’avvicinamento al Derby non ammette distrazioni, nemmeno quelle atmosferiche. A Milanello, nel pomeriggio di oggi, la preparazione è proseguita nonostante l’improvvisa caduta di neve che ha investito il centro sportivo di Carnago. Il forte calo delle temperature che ha colpito il Nord Italia non ha risparmiato il quartier generale rossonero, dove Allegri e i suoi giocatori hanno continuato senza sosta il lavoro tattico in vista della cruciale sfida contro l’Inter.

Nonostante il clima prettamente invernale, l’obiettivo del Milan resta concentrato esclusivamente sul campo e sulla messa a punto degli ultimi dettagli strategici. Questo momento di lavoro intenso e la necessità di affrontare le avversità ambientali riflettono la concentrazione che lo staff tecnico vuole infondere alla squadra a poche ore dal fischio d’inizio della stracittadina.

Allenamento Milan: l’appuntamento in conferenza stampa con i giornalisti

La preparazione entrerà nella sua fase conclusiva domani, giorno della vigilia. In mattinata, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri sarà a disposizione dei giornalisti per la tradizionale conferenza stampa pre-partita. L’appuntamento è fissato per le ore 12:00 direttamente a Milanello, dove Allegri presenterà la sfida contro i rivali nerazzurri, rispondendo alle domande dei cronisti presenti.

La conferenza stampa di domani fornirà le ultime indicazioni sullo stato d’animo della squadra, sulle scelte di formazione e sulle strategie che il Milan intende adottare per cercare di conquistare i tre punti, fondamentali per la classifica e per il morale in un Derby che, come sempre, va oltre il mero risultato sportivo.

Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l'Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

