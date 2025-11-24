Inter Milan, Marchegiani esalta la lucidità rossonera. Un derby vinto e una crescita costante. Le sue parole

Inter Milan, Maignan ancora decisivo e la squadra cresce col tempo. Le parole di Marchegiani sulla vittoria rossonera nel derby

Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista di Sky, ha analizzato la vittoria del Milan nel derby di Milano, ponendo l’accento sulla solidità e l’intelligenza tattica dei rossoneri. Secondo Marchegiani, la prestazione di Mike Maignan è stata cruciale, non solo per la parata del rigore, ma anche per gli interventi precedenti, in particolare quello su Lautaro Martinez nel primo tempo. La sua decisività nei big match, già evidenziata in passato, si è confermata ancora una volta l’arma in più per il Milan.

Inter Milan: La strategia del portiere e la crescita della squadra

Marchegiani ha descritto con precisione la tattica di Maignan sul rigore di Calhanoglu: “Maignan è posizionato leggermente decentrato verso sinistra, poi ha fatto una finta e si è buttato a destra, parando il tiro.” Questo movimento, unito alla freddezza, ha beffato l’avversario. Analizzando la squadra, Marchegiani ha lodato il Milan per la capacità di “aspettare il momento e sfruttare l’episodio giusto”. I rossoneri sono apparsi in crescita costante durante la partita, prendendo coraggio con il passare dei minuti. Nel secondo tempo, pur difendendo a blocco basso, la squadra non è mai sembrata in affanno, dimostrando grande lucidità e tenuta difensiva. Questa capacità di gestire i momenti della gara e di non scomporsi, secondo l’ex portiere, è un segnale di grande maturità per il Milan.