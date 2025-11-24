Inter MIlan, Maignan e la strategia per stregare Calhanoglu. Ecco cosa ha fatto il portiere rossonero

Inter Milan, il portiere francese destabilizza il tiratore (quasi) infallibile. La sfida tra Maignan e Calhanoglu nel derby

Uno degli istanti più cruciali e spettacolari del derby di Milano è stato senza dubbio il rigore parato da Mike Maignan a Calhanoglu durante la ripresa. L’intervento del portiere francese non è stato solo un gesto atletico, ma il frutto di una sofisticata strategia mentale e tecnica, come evidenziato dal Corriere della Sera.

Inter Milan: La tattica di Maignan contro il 95% di realizzazione

Il centrocampista turco vanta una percentuale realizzativa dal dischetto impressionante, vicina al 95′, ma Maignan è riuscito a destabilizzarlo completamente. Il francese ha agito su due piani: psicologico e fisico. In primo luogo, ha comunicato verbalmente al tiratore la direzione in cui avrebbe dovuto calciare, un gesto di mind game che ha incrinato le certezze del rigorista. Successivamente, Maignan ha mosso qualche piccolo passo verso la sua sinistra, aumentando ulteriormente la confusione nell’avversario riguardo la sua scelta definitiva. Il riflesso finale, con il tuffo sulla destra, ha quindi colto di sorpresa Calhanoglu, vanificando la sua conclusione e mantenendo il Milan in vantaggio. La parata si è rivelata decisiva per le sorti dell’incontro, confermando ancora una volta il valore di Maignan come portiere non solo reattivo, ma anche estremamente intelligente.