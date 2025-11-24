Connect with us

Inter Milan, Modric e Bartesaghi brillano nel derby d'esordio. Le parole del giovane rossonero

Inter Milan, Allegri sorride: la difesa torna di ferro nel Derby: porta inviolata contro i nerazzurri come non succedeva dal 2018, interrotto il tabù dei gol subiti

Rinnovo Maignan, l'ultima indiscrezione sul futuro del portiere gela i tifosi rossoneri! Nessuna possibilità di prolungamento?

Inter Milan, il dato sugli XG al termine della stracittadina sorprende! La statistica non mente

Infortunio Athekame: tegola in difesa per Allegri al rientro dalla sosta, ecco l'esito degli esami e i tempi di recupero previsti per lo svizzero

4 secondi ago

Inter Milan, l’analisi del successo rossonero nel primo derby della stagione. Modric e Bartesaghi in un esordio vittorioso

All’indomani del successo del Milan sull’Inter per 1-0, l’attenzione si concentra sulle prestazioni individuali che hanno reso memorabile questo primo scontro cittadino. Secondo La Gazzetta dello Sport, la partita è stata un successo per due protagonisti inaspettati nel contesto del derby: il veterano Luka Modric e il giovane Davide Bartesaghi.

Inter Milan: La leadership del campione croato

Per entrambi, è stata la prima stracittadina milanese, e la risposta è stata positiva. Modric, in particolare, ha assunto il ruolo di leader indiscusso del Milan, gestendo i tempi della manovra con maestria e dimostrando un impegno fondamentale anche nella fase di copertura. La sua esperienza si è rivelata cruciale per il Diavolo. Il giovane Bartesaghi ha giocato una partita attenta e disciplinata. Ha saputo sfruttare al meglio l’occasione che gli è stata offerta, mostrando personalità e grande dedizione alla maglia.

Il giovane esterno italiano ha espresso tutta la sua gioia nel post-partita, dichiarando a DAZN: “Il mio primo derby tra i grandi? Sono molto contento e molto onorato, è un sogno che avevo fin da piccolo. Mi sono detto che era la mia occasione, dovevo sfruttare ogni palla e dare il 100% per questa maglia”. La sua prestazione non solo conferma il buon momento della squadra, ma proietta Bartesaghi verso un futuro promettente.

