Inter Milan, Allegri sorride: la difesa torna di ferro nel Derby: porta inviolata contro i nerazzurri come non succedeva dal 2018, interrotto il tabù dei gol subiti

Inter Milan, Allegri può sorridere: difesa di ferro nel derby. Porta inviolata dai nerazzurri come non accadeva dal 2018

Tra le note più liete della vittoria nel Derby della Madonnina nella dodicesima giornata di Serie A, oltre ai tre punti fondamentali e alla prestazione di grande sacrificio, c’è un dato statistico che certifica l’ottimo lavoro svolto da Massimiliano Allegri sulla fase difensiva. Il Milan ha finalmente chiuso la porta in faccia ai cugini nerazzurri, mantenendo la rete inviolata in una stracittadina dopo un lunghissimo digiuno.

Come sottolineato da Gozzini sulle colonne di Gazzetta.it, per ritrovare un “clean sheet” rossonero contro l’Inter bisogna riavvolgere il nastro fino al 4 aprile 2018. Da quel giorno, la retroguardia del Diavolo aveva sempre concesso qualcosa agli avversari: una vera e propria maledizione durata ben 14 incontri consecutivi in cui i nerazzurri avevano sempre trovato la via del gol almeno una volta. La solidità ritrovata, culminata con le parate decisive di Maignan e l’abnegazione di tutto il reparto arretrato, segna un punto di svolta. Interrompere questa striscia negativa non è solo un vezzo statistico, ma la dimostrazione che l’organizzazione tattica voluta dal tecnico sta dando i suoi frutti anche nelle notti più complicate.