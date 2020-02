Inter-Milan LIVE: risultato, tabellino e cronaca testuale

Inter-Milan live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della ventitreesima gara di Serie A

Inter-Milan: ventitreesimo match di campionato per i rossoneri, il quindicesimo sotto la gestione Pioli. La tensione durante questa settimana è salita giorno dopo giorno, e ora ha raggiunti i massimi livelli: domenica sera andrà in scena il derby della Madonnina. Il Diavolo arriva all’appuntamento in buona salute, nonostante la piccola frenata contro l’Hellas Verona lo scorso weekend. Inter-Milan live: non sarà semplice per Romagnoli e compagni fermare i nerazzurri di Conte in versione lotta-scudetto.

Inter-Milan, cronaca testuale

Inter-Milan, formazioni ufficiali

Inter-Milan, ultime e probabili formazioni

INTER – Antonio Conte dovrà fare a meno di due pedine fondamentali: Handanovic e Lautaro Martinez. Il primo ha rimediato un infortunio alla mano e difficilmente riuscirà a smaltirlo in tempo per il derby, mentre l’argentino dovrà scontare l’ultima giornata di squalifica. Tra i pali ci sarà quindi Padelli, protetto dalla diga composta da Godin, De Vrij e Srkiniar. Ali di centrocampo Candreva e Young, in mezzo al campo ci sarà il nuovo acquisto Eriksen insieme a Brozovic e Barella. Davanti Sanchez affiancherà Lukaku.

MILAN – 4-4-1-1 per gli uomini di Stefano Pioli. Doppio ballottaggio in difesa, con Kjaer e Conti al momento favoriti su Musacchio e Calabria. Completano il reparto Romagnoli e Theo Hernandez. Sugli esterni di centrocampo agiranno Castillejo e Rebic, mentre interni Kessie e Bennacer. In avanti ci sarà Ibrahimovic, che ha smaltito gli acciacchi fisici, ispirato da Calhanoglu.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2) – Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku. All.: Conte

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-1-1) – G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All.: Pioli

Inter-Milan live, i precedenti con Maresca

È Fabio Maresca, direttore di gara originario di Napoli, l’arbitro designato per dirigere il derby tra Inter e Milan in programma domenica 9 febbraio a San Siro. Il fischietto campano è alla sua prima stracittadina meneghina in carriera. Con i rossoneri Maresca ha arbitrato 7 match: 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta per il Diavolo; 6 invece le partite dell’Inter dirette dal fischietto campano: 4 successi nerazzurri, nessun pareggio e due sconfitte.