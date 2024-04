Pioli Milan, il tecnico resta in Serie A: accordo chiuso, andrà in quella squadra

Pioli-Milan, il tecnico è pronto a ripartire dal Napoli dopo l’addio al club rossonero a fine stagione: De Laurentiis in pressing

Come riferisce Il Mattino, Stefano Pioli, dopo l’addio al Milan che si consumerà a fine stagione, è pronto a ripartire dal Napoli e a restare dunque in Serie A.

De Laurentiis non vuole intoppi. Aspetterà che Pioli trovi l’intesa per la liquidazione con il Milan. Ovviamente Pioli non ha tutta questa voglia di fare sconti a Scaroni, Ibra e dirigenti pronti a metterlo alla porta. Ma non vuole l’anno sabbatico. E’ la prima scelta di ADL.