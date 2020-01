Sky Sport, Lautaro Martinez squalificato due giornate: salta il derby

Lautaro Martinez è stato squalificato due giornate, dopo essere stato espulso contro il Cagliari. Salterà il derby contro il Milan

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter di Antonio Conte è stato espulso nei minuti di recupero contro il Cagliari per proteste. Come riferisce Sky Sport, l’argentino è stato fermato dal Giudice Sportivo due giornate, per questo motivo, non farà parte al derby contro il Milan del 9 febbraio, oltre a dover saltare il match in terra friulana contro l’Udinese.

Oltre all’ex Racing, sono state assegnate due giornate anche a Berni, estremo difensore nerazzurro sempre per il medesimo motivo, oltre ad una multa all’Inter pari a 20mila euro.