Moviola e Var di Inter-Milan: tutti gli episodi del match LIVE

Moviola e Var di Inter-Milan, gara valevole per il turno numero 23 del campionato di Serie A, analizza con noi tutte scelte arbitrali

Segui tutti gli episodi da moviola e VAR di Inter-Milan in diretta live

MOVIOLA E VAR DI INTER-MILAN

SECONDO TEMPO DI INTER-MILAN

55′ Doppio giallo Inter: Barella e Skriniar, il secondo per il fallo su Castillejo, il primo per proteste. Nell’occasione espulso Stellini dalla panchina nerazzurra per proteste

53′ Goal dell’Inter: il VAR convalida la rete di Vecino dopo aver verificato la posizione di Sanchez sul passaggio filtrante: 2-2

46′ Giallo per Vecino e calcio di punizione per il Milan: ammonito il centrocampista nerazzurro per proteste dopo il fallo su Theo Hernandez che rimane a terra colpito alla coscia

PRIMO TEMPO DI INTER-MILAN

45+1 FINE PRIMO TEMPO: INTER-MILAN 0-2

40′ Goal del Milan: controllo VAR per verificare la posizione di Rebic al momento dello stacco di testa di Ibrahimovic. Controllo anche su Ibra per verificare che non ci sia fallo su candreva al momento dello stacco. Tutto regolare: 1-0

37′ Cacio di punizione per l’Inter: questa volta è Kessie a colpire Barella con un pestone molto doloroso, ai limiti del giallo

29′ Calcio di punizione per il Milan: Candreva stende Theo Hernandez da dietro dal lato sinistro dell’are di rigore. Poteva starci il giallo

19′ Calcio di punizione per l’Inter: mano in faccia a Vecino da parte di Rebic, nessun provvedimento disciplinare ma primo intervento da parte dell’arbitro dopo 19 minuti

1′ FISCHIO D’INIZIO DELL’ARBITRO MARESCA