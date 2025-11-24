Connect with us

News Social

Inter Milan, Leao esulta sui social dopo la vittoria del derby. Il suo messaggio ai tifosi rossoneri

News

Inter Milan, il derby e una coreografia che ricorda... la finale di Champions League persa dai nerazzurri: ecco perché

News

Inter Milan, ad assistere al derby c'era anche Gattuso: occhi puntati su Bartesaghi in ottica Nazionale

Milanello News

MN24 - Allenamento Milan, Allegri concede un giorno di riposo dopo la vittoria nel derby: le ultime

News

Inter MIlan, Maignan e la strategia per stregare Calhanoglu. Ecco cosa ha fatto il portiere rossonero

News

Inter Milan, Leao esulta sui social dopo la vittoria del derby. Il suo messaggio ai tifosi rossoneri

Milan news 24

Published

24 secondi ago

on

By

Leao

Inter Milan, i rossoneri vincono il derby di campionato e Leao esulta così sui social. Ecco il suo messaggio dopo la stracittadina

Rafael Leao è stato uno dei protagonisti del derby Inter-Milan, vinto dal Milan con il risultato di 1-0. L’attaccante portoghese, pur non essendo andato a segno, ha fornito un contributo determinante nella ripresa, innescando con una delle sue celebri accelerazioni l’azione che ha poi portato al gol decisivo di Christian Pulisic.

Inter Milan: Il messaggio che rivendica il dominio cittadino

Subito dopo la vittoria, Leao ha voluto celebrare l’importante successo sui suoi canali social, inviando un messaggio chiaro e diretto ai tifosi e ai rivali cittadini. Le sue poche parole hanno racchiuso tutta la gioia e la rivalsa rossonera: “Milano è rossonera“. Questa breve ma incisiva dichiarazione serve a rivendicare il successo nella stracittadina e a sottolineare il buon momento del Milan, che grazie a questa vittoria ha scavalcato i cugini in classifica. Le prestazioni di Leao nelle partite cruciali, unite alla sua capacità di fare la differenza con un singolo guizzo, lo confermano un elemento insostituibile e carismatico per la squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.