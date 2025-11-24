Inter Milan, Leao esulta sui social dopo la vittoria del derby. Il suo messaggio ai tifosi rossoneri

Inter Milan, i rossoneri vincono il derby di campionato e Leao esulta così sui social. Ecco il suo messaggio dopo la stracittadina

Rafael Leao è stato uno dei protagonisti del derby Inter-Milan, vinto dal Milan con il risultato di 1-0. L’attaccante portoghese, pur non essendo andato a segno, ha fornito un contributo determinante nella ripresa, innescando con una delle sue celebri accelerazioni l’azione che ha poi portato al gol decisivo di Christian Pulisic.

Inter Milan: Il messaggio che rivendica il dominio cittadino

Subito dopo la vittoria, Leao ha voluto celebrare l’importante successo sui suoi canali social, inviando un messaggio chiaro e diretto ai tifosi e ai rivali cittadini. Le sue poche parole hanno racchiuso tutta la gioia e la rivalsa rossonera: “Milano è rossonera“. Questa breve ma incisiva dichiarazione serve a rivendicare il successo nella stracittadina e a sottolineare il buon momento del Milan, che grazie a questa vittoria ha scavalcato i cugini in classifica. Le prestazioni di Leao nelle partite cruciali, unite alla sua capacità di fare la differenza con un singolo guizzo, lo confermano un elemento insostituibile e carismatico per la squadra allenata da Massimiliano Allegri.