20 secondi ago

Ravezzani

Inter Milan, Ravezzani parla così del derby vinto dai rossoneri e dell’entrata in campo di Nkunku. Le sue parole

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha espresso il suo disaccordo riguardo alcune scelte di mercato del Milan attraverso un messaggio pubblicato sulla piattaforma X. La sua critica si concentra sul confronto tra due attaccanti che sono stati obiettivi dei rossoneri, alla luce di quanto visto nel derby Inter Milan.

Inter Milan: Il divario tecnico e fisico tra le scelte

Ravezzani si chiede cosa abbia spinto la dirigenza del Milan a rifiutare Rasmus Hojlund per $45$ milioni di euro, preferendo invece puntare su Christopher Nkunku per 40 milioni. Il giornalista ha trovato il francese “sinceramente imbarazzante” nella recente stracittadina milanese. Secondo Ravezzani, Nkunku è apparso “tecnicamente e fisicamente sotto di una categoria” rispetto alle aspettative e al livello di una partita come Inter Milan. La sua performance, a confronto con il potenziale mancato, viene definita un “mistero del mercato”. Questa presa di posizione accende il dibattito sulle decisioni prese in fase di campagna acquisti e sul reale impatto dei nuovi innesti nelle sfide cruciali, specialmente in un contesto così probante come il derby.

