Inter Milan, Adani e i complimenti ad Allegri dopo la vittoria del derby. Le parole dell’ex calciatore

Inter Milan, Adani e le sue parole ad Allegri dopo la vittoria dei rossoneri nel derby contro la squadra di Chivu

Durante la trasmissione “La Nuova Domenica Sportiva”, l’ex calciatore e commentatore Daniele Adani ha sorpreso molti rivolgendo i suoi complimenti a Massimiliano Allegri per la vittoria del suo Milan sull’Inter. Adani, storicamente critico nei confronti del tecnico livornese, ha riconosciuto che vincere contro squadre più collaudate come l’Inter e il Napoli di Conte “non è un caso” e ha definito la partita contro i nerazzurri come “quasi perfetta”. Adani ha sottolineato che il Milan ha saputo soffrire, rischiare, per poi trovare il gol e portare a casa i tre punti.

Inter Milan: La visione tattica e la fame di migliorare

Allegri ha replicato illustrando la sua visione tattica della gara. Il tecnico ha rivelato di aver chiesto molta più pressione ai suoi nel primo tempo, sapendo che l’Inter è solita sbloccare le partite nei primi quindici minuti. Riguardo al secondo tempo, Allegri ha ammesso che, una volta in vantaggio, il Milan avrebbe potuto gestire meglio alcune occasioni, ma ha giustificato il naturale arretramento: “È normale, contro una grande squadra come l’Inter, subire delle occasioni e dei tiri in porta.” Ciò che lo ha soddisfatto è stato lo spirito della squadra: “Il fatto di stare lì, duellare e vincere constrasti è un buon segnale da parte della squadra,” composta da ragazzi con “fame” di migliorare. Allegri ha infine chiarito che la vittoria è solo “l’inizio di un percorso” che deve portare la squadra al massimo della forma per marzo.