MN24 – Allenamento Milan, Allegri concede un giorno di riposo dopo la vittoria nel derby: le ultime

Allenamento Milan, Pulisic decide il derby di campionato con l’Inter. Allegri regala un giorno di riposo alla squadra rossonera: le ultime

Il Milan ha conquistato una vittoria fondamentale nel derby contro l’Inter, superando i rivali nerazzurri grazie alla rete decisiva di Christian Pulisic nella ripresa. Questo successo per 1-0 spinge i ragazzi di Massimiliano Allegri al secondo posto in classifica, a pari merito con il Napoli di Conte e a soli due punti dalla capolista Roma di Gasperini (27 punti).

Allenamento Milan: Il break di Allegri dopo il traguardo

La squadra rossonera continua così il suo eccellente ruolino di marcia in campionato, avendo subito solo una sconfitta alla prima giornata contro la Cremonese. Questo risultato prolunga la striscia di risultati utili consecutivi dei meneghini e consolida il loro dominio nelle stracittadine milanesi. All’indomani della vittoria, che ha segnato la storica cifra di 100 successi sulla panchina del Milan per Massimiliano Allegri, il tecnico livornese ha deciso di premiare i suoi giocatori.

Come riportato da MilanNews24, Allegri ha concesso una giornata di riposo al gruppo squadra. L’appuntamento per riprendere la preparazione in vista dei prossimi impegni è fissato per domani, martedì 25 novembre, quando i giocatori torneranno ad affrontare la sessione di allenamento Milan a Milanello.