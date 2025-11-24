Inter Milan, Bartesaghi a Milan Tv: «Onorato di aver giocato il derby. Mi ispiro a Theo Hernandez e anche a...»

Inter Milan: Il giovane rossonero Bartesaghi parla così di Maignan e la crescita personale dopo la vittoria nel derby

Nel post-partita di Inter-Milan, il giovane Davide Bartesaghi ha commentato a Milan TV la vittoria, che per lui ha rappresentato il primo derby da titolare in carriera. “Sono onorato di aver giocato questo derby,” ha esordito, sottolineando l’impegno collettivo: “Ho dato tutto, sia per la maglia che per i tifosi, come penso che abbiano fatto anche tutti i miei compagni. Siamo riusciti a portare a casa tre punti fondamentali, un piccolo passo molto importante per la classifica e il campionato.”

Inter Milan: L’unione fa la forza, l’ispirazione per il futuro

Bartesaghi ha poi raccontato l’esultanza con Mike Maignan dopo il rigore parato: “È un gesto naturale, ovviamente dopo il rigore parato, in una partita del genere, con il risultato del genere mi è venuto naturale andare da lui e ringraziarlo. Stiamo parlando di una squadra unita, coesa.” La sua crescita personale, ha spiegato, procede grazie alla fiducia di mister e staff e, soprattutto, alla “fame” e all’aiuto dei compagni. Riguardo ai modelli a cui si ispira, pur tenendo segreti gli obiettivi personali, ha citato Theo Hernandez come ispirazione principale, anche se ora gioca in Arabia. In Serie A, invece, si ispira a Spinazzola, ritenendo che i due abbiano caratteristiche simili, pur mantenendo l’intento di “essere me”. Il difensore ha concluso ribadendo di sentirsi pienamente parte della squadra, godendo della “piena fiducia” di tutti.